Em 2015 surgimos no mercado com duas marcas registadas, a n0projects® e a 0n Eco-House®, que consistiam num Atelier de Arquitectura e numa marca com um conceito inovador de Casas Modulares respetivamente.

Em 2016 após efetuar uma Unificação e uma reforma de imagem e de conceitos essas marcas juntaram-se e deram origem à R3FORM. Somos uma empresa jovem, dinâmica e ambiciosa que acredita no trabalho conjunto com os nossos parceiros para atingir a Missão a que se propõe diariamente. Missão: Construindo o amanhã! Visão: Proporcionar a qualquer pessoa a possibilidade de acesso a um trabalho técnico e especializado de projecto para criar o seu Habitat! Valores: Trabalho em equipa; Crescimento Conjunto; Reconhecimento; Idoneidade; Responsabilidade.

Envie os seus pedidos para geral@r3form.org.