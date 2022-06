O Arco Duplo é gerido pelas duas arquitectas fundadoras, há 17 anos. A sua equipa técnica flexível e com mais de 20 anos de experiência, é constituída “à medida” de cada projecto e de acordo com a sua natureza e dimensão.

O nosso cliente é o protagonista da equipa, que o ajuda a definir e alcançar os seus objectivos. Trabalhamos para e com o cliente. O “Cliente Arco Duplo” valoriza a qualidade, presa a sua tranquilidade e não está disposto a correr riscos desnecessários, porque sabe que, em qualquer intervenção urbanística, a parcela do investimento referente ao Projecto é muito pequena face ao total e a todos os problemas que poderão surgir se não estiver protegido por um bom projecto.

A constante actualização de conhecimentos e a nossa especialização em Segurança Contra Incêndios, Acessibilidade e Facility Management, permitem-nos integrar requisitos de Segurança, Acessibilidade e Eficiência, desde o início dos projectos. Optimizamos recursos, controlamos custos e garantimos soluções de projecto que têm em conta a Gestão e a Manutenção dos edifícios após ocupação.

A nossa profunda experiência em contactos institucionais com entidades licenciadoras e reguladoras da nossa actividade, permite-nos concretizar os projectos em obras bem-sucedidas. Os vários anos de assessoria à Direcção de Departamento de Gestão Urbanística da CML permitiram desenvolver ferramentas eficazes nesta área.

O Portfólio do Arco Duplo é muito variado com foco em Equipamentos de Saúde e Bem-estar e relacionados com idosos, Equipamentos de Ensino e Habitação. Neste ultimo programa funcional, a predominância feminina no Arco Duplo tem-se revelado uma poderosa mais-valia, pois na generalidade, ainda são as mulheres que tem maior consciência das necessidades funcionais de uma casa, enquanto suporte de todas as actividades de trabalho que ai se desenvolvem diariamente.