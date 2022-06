Propriedade legal

A Glassinnovation reserva todos os direitos de propriedade industrial e intelectual relacionados com fotografias, tabelas, desenhos, amostras e outros tipos de documentação enviadas ao cliente que, por sua vez, fica obrigado a devolver tal material quando requerido. O cliente fica também impedido de efectuar qualquer reprodução sem autorização prévia da Glassinovation.

The Glassinnovation reserves all rights of industrial and intellectual property related photographs, tables, drawings, samples and other customer sent documentation which, in turn, is obliged to return such material when required. The customer is also prevented from making Any reproduction without prior authorization from Glassinovation.