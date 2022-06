A Jardim Vista é a empresa líder em paisagismo em Portugal, com uma reputação crescente em toda a Península Ibérica pelo serviço integrado aos diversos níveis da actividade paisagística. Qualquer que seja a dimensão e natureza de um projecto—seja ele um jardim privado, um restaurante, um hotel, um shopping centre ou um condomínio residencial—a Jardim Vista propõe-se alcançar os mais elevados padrões de qualidade, através do emprego de soluções efectivas e prácticas.

Uma qualificada equipa de paisagistas, agrónomos e operários especializados trabalha sem nunca perder de vista os critérios e desejos do cliente, assegurando sempre que o projecto final—contemporâneo ou tradicional, formal ou informal, é plenamente concretizado. Com mais de 25 anos de experiência e com um vasto portfólio de projectos concluídos, a Jardim Vista assenta a sua reputação na combinação de design criativo, execução meticulosa e manutenção profissional, vital para que um jardim se possa revelar em todo o seu esplendor. Entre os clientes da Jardim Vista contam-se alguns dos mais prestigiados promotores imobiliários e clientes privados de Portugal Continental, Madeira, Espanha e Gibraltar. Richard Westcott, fundador e alma da Empresa, é um arquitecto paisagista com experiência internacional reconhecida: EUA, Médio Oriente e Península Ibérica. O Centro Paisagista e a Sede da Jardim Vista, junto à Quinta do Lago, no Algarve, proporciona aos clientes uma fonte de inspiração ao disponibilizar uma variada gama de plantas, materiais e soluções paisagísticas que podem ser empregues em qualquer projecto. Árvores, palmeiras e outras plantas podem também ser admiradas e escolhidas. O Centro Paisagista alberga ainda o atelier de paisagismo e os gabinetes de consultoria paisagística onde a equipa residente está disponível para responder às suas questões ao nível do paisagismo, construção e manutenção.