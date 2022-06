DESIGN PARA TODAS AS VISÕES

Andreia Marques é arquiteta de interiores de formação, tirou vários cursos de iluminação, projeto de interiores entre outros na Viterbo Arte e Design, AUTOCAD, trabalhou para Atelier Andreia Marques em Lisboa durante 7 anos.

Em 2008, a vontade de ver o seu trabalho a desempenhar um papel mais importante na vida das pessoas fez com que se iniciasse como freelancer. "Fazer espaços que tornem as pessoas felizes" é a sua máxima. Uma máxima que aplica em qualquer conceito, seja ele destinado a uma casa particular, uma loja ou uma ala de hospital. TO Make ROOM FOR HAPPINESS