Vivam! Chamo-me Renato Jorge das Neves Fernandes e sou arquiteto formado na ESAP. A minha experiência é longa (quase 36 anos) e abrange a arquitetura de interiores, o mobiliário de autor e a decoração comercial. E a arquitetura em todas as suas vertentes. O processo do projeto (seja qual for) tem início com uma (ou várias) conversa(s) abrangente(s) com o cliente para perceber quem é e quais são as expectativas; o que pretende e o que gosta. E vamos construindo a solução em conjunto. Sou apaixonado pela luz (e felizmente tecnicamente formado). Arquitetura é sobretudo a conformação do espaço. Com arte e funcionalidade. E criatividade. A perceção de que cada cliente é uma entidade única e irrepetível. Depois, quando já o conheço bem, gosto de desenhar os pormenores e o mobiliário funcional: desde logo a cozinha (ou não fosse eu um cozinheiro apaixonado), ou o quarto de vestir (imaginem que tem cerca de duzentos pares de sapatos para arrumar e mais algum espaço para evoluir). Isto é projeto. Para me ajudar na construção, conto com uma empresa de engenharia que ajuda a resolver os aspetos audaciosos de um projeto. Tudo preparado para realizar sonhos... de alguém! Os seus, por exemplo!