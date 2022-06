A MARCA - LETTERING EM MADEIRA | Baby Tales é a materialização dos nossos sonhos, é a manifestação das nossas preferências e a possibilidade de partilhá-la com o mundo. Mesmo sem nós sabermos, o projeto Baby Tales nasceu em 2010. Foi crescendo, tomando forma e em outubro de 2013 surgiu num momento. Vieram as primeiras reuniões e a Baby Tales ganhou vida. Baby Tales trata-se de uma marca que desenha e fabrica uma ampla gama de artigos tendo como base o Lettering em madeira. Quer seja para a casa e de decoração de casamento, que lhe visa proporcionar um ambiente tranquilo e pacífico de modo a que se sinta bem no ambiente em que se encontre, possibilitando tanto a si como aos seus convidados um ambiente em que se possa respirar e desligar um pouco do stress citadino hoje me dia tão comum.

O QUE FAZEMOS | Fabrico de peças exclusivas em madeira, Nomes personalizados, Letras e Números em Madeira, Expressões em Madeira, Cabides personalizados com nome; Moldura personalizadas.

PORQUÊ A BABY TALES? | A originalidade e criatividade de Baby Tales fazem com que sinta que cada uma das suas peças seja já sua, sabe aquele conforto e beleza que procura num só produto? Encontrará na Baby Tales.