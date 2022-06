Chafarica é a mais alta expressão da produção de têxteis feitos em Portugal.

Reconhecidos internacionalmente, os têxteis lar portugueses, combinam o ancestral conhecimento têxtil, bastante enraizado na zona norte do país, com os mais altos padrões de modernidade e qualidade.

Nos últimos 20 anos, os têxteis portugueses, têm vindo a marcar uma posição de destaque no mercado internacional. Eles também são uma presença constante nas melhores feiras especializadas do sector, e parceiros de produção para as melhores marcas internacionais.

Os têxteis portugueses são, sem dúvida, uma referência de mercado.

A Chafarica tem o prazer de lhe poder oferecer tais produtos.

A nossa presença no mercado vai desde a produção, à venda a retalho e on-line, até ao comércio por grosso.

Usando várias parcerias também trabalhamos como agentes e fazemos negócios corporativos.

Poderá encontrar a nossa loja no centro histórico de Guimarães, em Portugal. Produtos: Jogos de cama, edredons, toalhas, talheres, toalhas de banho, roupões, chinelos, tapetes, bordados feitos à mão e muito mais ...