ALMA DE LUCE é uma marca que revela memórias de tradições, locais, mitos ou lendas, símbolos, e pessoas, através dos sentidos e as transmite e preserva ao longo dos tempos. Recorre a aplicação de materiais nobres, a artesania portuguesa e ao design para exprimir sentimentos e emoções gerados pelas memórias, que transparecem nas peças de mobiliário com alma e identidade única. A marca desafia o passado através do design e do artesão, ao incorporar fortes heranças culturais dando-lhes nova vida, originando novas emoções.