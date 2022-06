A Palma Interiores é uma empresa localizada em Mujães, Viana do Castelo, especializada em design de interiores e consultadoria. Composta por uma equipa de designers, trabalhamos em projectos de forma presencial ou remota (on-line)

Surgimos num projecto cheio de ambições que até aos dias de hoje tem vindo a crescer com o numero de especialistas em design e as diversas parcerias que nos permitem elaborar um projecto desde a obra, mobiliário às peças de decoração.

Procuramos, com o design de interiores, criar espaços mais bonitos e funcionais, prestando atenção às normas de ergonomia, aos planos de iluminação e conforto. Efectuamos todos os projectos por medida e personalizados, ao gosto do cliente.

Com o serviço de design apresentamos ao cliente uma proposta em 3D com imagens foto-realistas e respectivas peças a utilizar no espaço assim como as tarefas a desenvolver inerentes à obra.

Produzimos também artigos de decoração personalizados e por medida como estores de rolo, laminas, verticais, plissados ou cortinas. Compomos espaços com têxteis para o lar por medida ou mobiliário.

A empresa foi fundada no ano 2000 por Fernanda Afonso, pode contar com uma equipa especializada de criativos atentos a tendências e materiais actuais. A nossa missão é fazer com que se sinta feliz no seu espaço com toda a comodidade do mundo.





Somos mais Palma Interiores.