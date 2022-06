Fundada em 1997, a Traçado Regulador é uma empresa que se dedica ao projecto, consultoria em arquitectura e engenharia, à fiscalização de obras e à inspecção de edifícios. A empresa beneficia de um vasto curriculo e experiência profissional, dos seus principais colaboradores e do reconhecimento público nos trabalhos realizados.

A Traçado Regulador põe um enfase especial no rigor da coordenação entre o projecto de arquitectura e das restantes especialidades, desde as fases mais embrionárias do projecto, isto é, nos primeiros esquiços do estudo prévio. A nossa preocupação central é o utente, futuro fruidor dos espaços que criamos, no seu conforto físico e psicológico, no seu Habitar. Tendo as suas raízes na actividade de projecto, a Traçado Regulador especializou-se progressivamente na área da reabilitação, adquirindo a capacidade técnica para abordar este tema em todas as suas vertentes: inspecção, avaliação, projecto, remodelação. Na vertente inspecção de edifícios, a Traçado Regulador realiza o levantamento e medição instrumental das patologias presentes nos edifícios, faz o diagnóstico das possíveis causas e propõe as soluções mais adequadas para a resolução dos problemas construtivos detectados. O conjunto de parcerias estabelecido pela Traçado Regulador, veio complementar a sua actividade, assegurando um serviço de elevada qualidade.