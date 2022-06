_db.A é um atelier de arquitectura formado no ano de 2010, por Alexandra Belo e Vítor Mingacho. Esta associação surge do paralelismo existente entre os percursos académico e profissional de ambos os sócios, que os levou a que identificar algumas lacunas no modo tradicional de prestar serviços no âmbito da área de Arquitectura e Construção._Partindo de um entendimento da Arquitectura como a disciplina que se ocupa da criação de estratégias para a problemática do habitar humano, pretendemos prestar um serviço global, baseado na satisfação de um cliente inserido numa comunidade e num meio. _O antagonismo de ideias, vontades e intenções transforma-se assim no veículo gerador de soluções estratégicas para problemas concretos, sendo o projecto o documento que as explicita e viabiliza. _ A funcionalidade, a estética, a economia e a técnica são os critérios essenciais ao desenvolvimento e avaliação do nosso trabalho, que se relacionam de maneira simbiótica e nos permitem avançar num processo de projecto subjectivo e em constante mutação.