A OAT apresenta-se novamente ao mercado com uma nova identidade, mais ousada e sedutora, marcando assim uma nova era na confeção de tapetes-arte para as casas do século XXI.Expoente na arte da tapeçaria ocidental, a missão da OAT vela por uma personalização de tapetes com design em materiais de qualidade e arrojados formatos que decoram os espaços com arte. A sua perspetiva inovadora permitirá celebrar com singularidade tapetes exclusivos em parceria com designers de renome internacional e a possibilidade de personalização do tapete juntamente com os seus clientes nas diversas fases de concretização dos projetos.