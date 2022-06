A EMARFIL foi criada para o ajudar a concretizar a sua moradia de sonho com rigor e qualidade.

Os Projetos são idealizados por si, estudados por nós ao detalhe, optando pelos métodos construtivos e materiais mais modernos, pensando assim nos detalhes com vista à adaptação dos custos às suas necessidades, procurando assim dar a melhor solução ao cliente.

Na EMARFIL o contacto do cliente será diretamente com o técnico responsável pelo seu projeto, que o acompanhará desde o estudo do mesmo e suas necessidades, até à entrega das chaves da sua casa de sonho.

Nós usufruímos de uma equipa de profissionais especializados nas diversas áreas da construção da sua casa, obtendo assim um maior profissionalismo e uma melhor qualidade construtiva final. Entregando assim a única obrigação ao cliente de desfrutar de um melhor conforto e bem estar da sua casa.

Através da implementação de novos e inovadores conceitos de construção, conseguimos oferecer aos nossos clientes casas eficientes, seguras, modernas e autossustentáveis.

Com vista para o futuro da construção, a EMARFIL vincula-se na criação de moradias com sistema LSF (Light Steel Framing), construção estrutural em perfis metálicos. Uma construção extremamente fiável, rápida, confortável, versátil, construção sustentável e moderna. Um sistema de construção com elevado desempenho a nível térmico, acústico, sísmico, segurança ao fogo, refletindo-se a curto prazo a economia a nível energético, reduzindo assim o seu custo, tornando -se assim autossustentável.

Os nossos clientes podem contar com uma equipa motivada e inovadora, com o objetivo de satisfazer os nossos clientes nos nossos serviços.