Com uma experiência acumulada desde 1974, a Tralhão Design Center conta com uma equipa especializada e apaixonada, pronta a tornar fácil qualquer projeto de design de interiores, disponibilizando respostas adaptadas a cada cliente. Este empenho resulta numa prestação de serviços de excelência onde se conjuga a criatividade e inovação à tecnologia, com apresentação de simulação 3D do seu projeto.

O cliente pode encontrar no showroom ambientes cuidadosamente criados com o melhor das marcas de design em Portugal e no resto do mundo. A intenção da Tralhão Design Center é fazer com que cada visitante se “sinta em casa”, ao interpretar, criar e disponibilizar as mais recentes tendências do design, ao conjuntar harmonicamente as áreas do mobiliário, iluminação, têxteis e acessórios.