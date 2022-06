António Salgado & Ca. Lda é uma empresa jovem, de natureza tradicional e familiar, na sua génese, mas de cariz moderno na atitude e desempenho empresariais.

Desde a sua fundação, em 1998, tem-se dedicado a criar conforto, design e bem-estar, através da produção de artigos têxteis para o lar.

Os tecidos desenvolvidos na unidade industrial de que dispõe são principalmente transformados em colchas, duvet covers, throws/plaids, almofadas e cobertores.

A Qualidade e a Inovação estão presentes em todos os produtos apresentados na coleção. As tendências são integradas em todas as fases do desenvolvimento dos produtos: começando no design, passando pela tecelagem e acabamentos até ao produto final.

Com o objetivo de apresentar aos clientes produtos que respondem aos seus estilos de vida e preocupações ambientais, a António Salgado procura selecionar as matérias-primas mais inovadoras do mercado.

Todo o trabalho, rigor e know-how da António Salgado tem como principal finalidade criar laços duradouros e de verdadeira parceria com os seus clientes.