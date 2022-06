A Reprojeta actua no sector imobiliário ao nível da Reabilitação Urbana e projectos para construção de raiz, intervindo em todas as fases do processo, desde Arquitectura, Reabilitação, Interiores, Consultoria, processos de legalização e Modelação 3D.

Em todos os projectos o nosso objectivo é valorizar cada imóvel em todos as vertentes: rentabilização financeira, aproveitamento do espaço garantindo o máximo conforto e bem-estar e manutenção de património arquitectónico.

A nossa missão é proporcionar a maior rentabilidade para quem pretende investir em imóveis a necessitar de intervenção e o maior conforto para quem pretende apenas remodelar a sua casa com vista a um maior aproveitamento do espaço ou remodelação estética.

“Valorizamos o seu espaço”