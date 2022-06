Atelier BXS, Arquitectos Associados, com sede no Porto, Portugal, assume-se desde a sua génese, a 2010, como uma plataforma multidisciplinar de atividade profissional no âmbito arquitetónico e da análise e intervenção urbanística com representatividade no desenvolvimento de novas ideias e projetos em várias escalas.

Compõe o seu portefólio, diversos apontamentos de projeto e coordenação de obra, com características habitacionais, comerciais e industriais, concursos nacionais e internacionais, investigação e consultoria em matérias de Arquitectura, Interiores e Urbanismo. Transversalmente toda a equipa interna e de profissionais externos contratados em conformidade com as especificações da realidade projectual, faz imergir, em clara consonância com a simplicidade das formas, a primazia atribuída à função, e ao contexto de Lugar, sem nunca descurar a relação material num rigoroso traço fundamentado nas interligações vivenciais.

DA FORMA, A FUNÇÃO.