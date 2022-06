Propriedade legal

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Atelier '´Arquitectura J. A. Lopes da Costa, Lda. opera o site www.lopesdacosta.pt.

Esta página informa sobre as nossas políticas sobre a recolha, uso e divulgação de dados pessoais quando usa o nosso serviço de boletim informativo e as opções que associou a esses dados.

Usamos os seus dados para fornecer e melhorar o serviço. Ao usar o serviço, concorda com a recolha e o uso de informações de acordo com esta política. Salvo disposição em contrário desta Política de Privacidade, os termos utilizados nesta Política de Privacidade têmos mesmos significados dos nossos Termos e Condições.





RECOLHA DE INFORMAÇÃO E USO

Recolhemos vários tipos diferentes de informações para diversos fins, a fim de fornecer e melhorar o nosso serviço de newsletter informativo para si.

TIPOS DE DADOS RECOLHIDOS

Dados Pessoais

Ao usar o nosso serviço, podemos solicitar que nos forneça certas informações de identificação pessoal que podem ser usadas para entrar em contacto ou identificá-lo ("Dados Pessoais"). Pessoalmente, as informações identificáveis ??podem incluir,mas não estão limitadas a:

- Endereço de e-mail

- Nome e sobrenome

Dados de Uso

Também podemos recolher informações sobre como o serviço é acedido e usado. Esses Dados de Uso podem incluir informações como o endereço do Protocolo de Internet do seu computador, tipo de navegador, versão do navegador, as páginas do nosso serviço que visita, a hora e a data da sua visita, o tempo gasto nessas páginas, identificadores exclusivos de dispositivos e outros diagnósticos dados.

Dados de Rastreamento & Cookies

Utilizamos cookies e tecnologias de rastreamento semelhantes para rastrear a actividade no nosso serviço e reter determinadas informações.

Os Cookies são arquivos com pequena quantidade de dados que podem incluir um identificador exclusivo anónimo. Os Cookies são enviados para o seu navegador a partir de um site e armazenados no seu dispositivo. As tecnologias de rastreamento também usadas são beacons, tags e scripts para recolher e rastrear informações e melhorar e analisar o nosso Serviço.

Pode instruir o seu navegador a recusar todos os cookies ou a indicar quando um cookie está a ser enviado. No entanto, se não aceitar cookies, poderá não conseguir usar algumas partes do nosso Serviço.

Exemplos de Cookies que usamos:

- Cookies de Sessão. Utilizamos Cookies de Sessão para operar o nosso Serviço.

- Cookies de Preferência. Usamos Cookies de Preferência para lembrar as suas preferências e várias configurações.

- Cookies de Segurança. Utilizamos Cookies de Segurança para fins de segurança.

USO DE DADOS

O Atelier d'Arquitectura J. A. Lopes da Costa, Lda. usa os dados recolhidos para vários propósitos:

- Fornecer e manter o Serviço

- Para notificá-lo sobre alterações no nosso serviço

- Para permitir que participe de recursos interactivos do nosso Serviço quando optar por fazê-lo

- Fornecer análises ou informações valiosas para que possamos melhorar o Serviço

- Para monitorizar o uso do Serviço

- Detectar, prevenir e resolver problemas técnicos

TRANSFERÊNCIA DE DADOS

As suas informações, incluindo Dados Pessoais,podem ser transferidas para - e mantidas em - computadores localizados fora do seu país ou outra jurisdição governamental em que as leis de protecção de dados possam diferir das leis da sua jurisdição.

Se estiver fora de Portugal e optar por nos fornecer informações, informamos que transferimos os dados, incluindo Dados Pessoais, para Portugal e são processados lá.

O seu consentimento para esta Política de Privacidade, seguido pelo envio dessas informações, representa a sua concordância com essa transferência.

O Atelier d'Arquitectura J. A. Lopes da Costa, Lda. tomará todas as medidas razoavelmente necessárias para garantir que os seus dados sejam tratados com segurança e de acordo com esta Política de Privacidade, e nenhuma transferência dos seus Dados Pessoais ocorrerá para uma organização ou país, a menos que haja controlos adequados, incluindo a segurança de seus dados e outras informações pessoais.

DIVULGAÇÃO DE DADOS

Requerimentos Legais

O Atelier d'Arquitectura J. A. Lopes da Costa, Lda. pode divulgar os seus Dados Pessoais de boa-fé, acreditando que tal acção é necessária para:

- Cumprir uma obrigação legal

- Proteger e defender os direitos ou propriedade do Atelier d'Arquitectura J. A. Lopes da Costa, Lda.

- Para impedir ou investigar possíveis irregularidades relacionadas com o Serviço

- Proteger a segurança pessoal dos usuários do Serviço ou do público

- Para proteger contra a responsabilidade legal

SEGURANÇA DOS DADOS

A segurança dos seus dados é importante para nós, mas lembre-se de que nenhum método de transmissão pela Internet ou método de armazenamento electrónico é 100% seguro. Embora nos esforcemos por usar meios comercialmente aceitáveis ??para proteger os seus Dados Pessoais, não podemos garantir a sua segurança absoluta.

PROVEDORES DE SERVIÇO

Podemos empregar empresas e indivíduos de terceiros para facilitar o nosso Serviço, fornecer o Serviço em nosso nome,executar serviços relacionados com o Serviço ou para nos ajudar a analisar como o nosso Serviço é usado.

Esses terceiros têm acesso aos seus Dados Pessoais apenas para executar essas tarefas em nosso nome e são obrigados a não os divulgar ou usá-los para qualquer outra finalidade.

ANALÍTICOS

Podemos usar Provedores de Serviços de terceiros para monitorizar e analisar o uso do nosso serviço.

- Google Analytics. O Google Analytics é um serviço de análise da web oferecido pelo Google que rastreia e relata o tráfego do site. O Google usa os dados recolhidos para rastrear e monitorizar ouso do nosso Serviço. Esses dados são compartilhados com outros serviços do Google. O Google pode usar os dados recolhidos para contextualizar e personalizar os anúncios da sua própria rede de publicidade. Pode optar por não disponibilizar a sua actividade no Serviço para o Google Analytics instalando o complemento do navegador de desactivação do Google Analytics. O complemento impede que o JavaScript do Google Analytics (ga.js, analytics.js e dc.js) compartilhe informações com o Google Analytics sobre actividades de visitas. Para obter mais informações sobre as práticas de privacidade do Google, visite a página de Privacidade e Termos do Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-pt.

LINKS PARA OUTROS SITES

O nosso serviço pode conter links para outros sites que não são operados por nós. Se clicar num link de terceiros,será direccionado para o site desse terceiro. Aconselhamos vivamente que reveja a Política de Privacidade de todos os sites que visitar.

Não temos controlo e não assumimos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo, políticas ou práticas de privacidade de sites ou serviços de terceiros.

PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS

O nosso serviço não se destina a menores de 18 anos.

Não recolhemos intencionalmente informações de identificação pessoal de menores de 18 anos. Se é pai ou responsável e sabe que os seus filhos nos forneceram Dados Pessoais, entre em contacto connosco. Se tomarmos conhecimento de que recolhemos Dados Pessoais de crianças sem verificação do consentimento dos pais, tomaremos medidas para remover essas informações dos nossos servidores.

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Podemos actualizar a nossa Política de Privacidade periodicamente. Notificaremos sobre quaisquer alterações,publicando a nova Política de Privacidade nesta página.

Informaremos por e-mail e / ou com um aviso importante no nosso Serviço, antes que a alteração entre em vigor e actualize a "data efectiva" na parte superior desta Política de Privacidade.

É aconselhável que reveja esta Política de Privacidade periodicamente para quaisquer alterações. As alterações a esta Política de Privacidade são efectivas quando publicadas nesta página.

CONTACTE-NOS

Se tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contacto connosco pelo e-mail: mail@lopesdacosta.pt.