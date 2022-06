A Yellow Boat Store é uma concept store sediada no Porto que se especializou na comercialização de produtos relacionados com a praia e um estilo de vida descontraído como óculos de sol, roupas, sapatos, relógios, acessórios de decoração, tais como sinais do vintage de néon, lâmpadas recicladas, etc.

Os nossos produtos destinam-se a um público mais jovem que gosta de festivais, campismo e tem um espírito viajante e explorador!

Agora, estamos em expansão não só o nosso número de lojas (2 em Porto e 1 em Caminha, a norte de Portugal), mas o nosso conceito passa por encontrar peças originais e diferentes.