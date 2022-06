A Ipotz Studio é um Gabinete Criativo, formado por uma equipa multidisciplinar que exerce funções nas áreas de arquitectura de interiores , design de pro­duto e de comunicação altamente qualificada e com capacidade para liderar projectos de escala internacional.

Sediado numa vila do interior no distrito de Coimbra, em poucos anos tornou-se referência no desenvolvimento de projectos integrados de Arquitetura de Interiores, procurando em cada projecto uma história, em cada traço um conceito, em cada cliente uma ins­piração, sempre com a mesma motivação do primeiro projecto, mas com toda a experiência acumulada de dez anos cheios de desafios.

O nosso portefólio abarca trabalhos de diferentes tipologias: hotelaria, restauração, espaços comerciais e empresa­riais, habitação privada, entre outros, onde a criatividade e inovação são distinguidas, tornando cada espaço surpreendente, cativante e funcional.

Colocamos criatividade e singularidade em tudo o que fazemos, desde o nascimento do projecto no nosso Gabinete, passando por uma estruturação cuidada de todas as fases do seu desenvolvimento, até à sua im­plementação.

Nos últimos anos, a Ipotz Studio tem visto o seu trabalho reconhecido em projectos marcantes como: Tabik Restaurante e Vale D´Azenha Hotel & Residences, Maçarico Beach Hotel e Duecitânia Design Hotel.