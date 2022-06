A Preto & Pinho é uma empresa fundada em 2014, especializada na área dos artigos sanitários, apostando na distribuição e representação de marcas internacionalmente reconhecidas e com potencial de mercado. Somos uma empresa jovem, dinâmica, empreendedora, tendo o seu capital humano mais de 20 anos de experiência principalmente no mercado português e espanhol considerado uma mais valia. A nossa experiência e conhecimento permite-nos assessorar os profissionais da arquitetura,design de interiores e empresas de construção nos seus projetos. Distinguimos-nos pela oferta de artigos com design inovador e de qualidade superior.