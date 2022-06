Fundado em 2005,

Laura Roldão Costa - arquitetura paisagista é um gabinete que se dedica à realização de trabalhos de arquitetura paisagista em todas as suas vertentes: Projeto, Coordenação e Fiscalização, Planeamento urbanístico e Ordenamento do território, trabalhando em diferentes escalas e numa abordagem multidisciplinar.

Os trabalhos fundamentam-se nas características específicas do local (biofísicas e de equilíbrio dos ecossistemas presentes), pois considera-se que são fortemente orientadoras das soluções a aplicar. No entanto, pelo facto de se atuar sempre em territórios fortemente marcados pela ação antrópica, considera-se imprescindível ponderar parâmetros relacionados com questões de ordem social, cultural, religiosa e económica.