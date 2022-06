Amacau inspira-se na cidade do Porto e no mundo, na natureza e no reaproveitamento consciente de formas e materiais intemporais, com o objetivo de criar um conforto simples, funcional e exclusivo.

Desenvolvemos projetos de interiores e decoração, de reabilitação ou remodelação, relacionados com a habitação, hotelaria, restauração, ou comércio, com uma forte ligação ao turismo e ao alojamento local. Pretendemos apelar à criatividade e inovação, em termos de conceito e materiais, utilizando mobiliário e decoração com caráter, de preferencia ‘made in’ Portugal, com especial atenção ao detalhe. Apresentamos tendências, inspirações, exemplos e amostras reais, a nossa intenção é aproveitar e reciclar em sinergia com peças de design contemporâneo e sugerir soluções práticas e atuais utilizando recursos essenciais. Desde uma consultoria básica à gestão completa de um projeto de chave na mão, colaboramos com uma coordenada rede de profissionais especializados e de confiança.

O nosso objetivo é a criação de ambientes vividos e intemporais, práticos e acolhedores com uma personalidade única!