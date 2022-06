Cláudia Machado de Castro é Consultora de Feng Shui tradicional, o ancestral em TODO o pais, conta com 20 anos de experiência. Foi treinada por Mestres da Asia

nas verdadeiras formulas ancestrais de Feng Shui, tendo estudado 6 anos os livros ancestrais.





Quando mexe numa energia num sector cardeal, mexe em todas as que lá estiverem.

Obtenha o seu relatório com quem tem 20 anos de experiência diária do genuíno Feng Shui, o tradicionnal e saiba ONDE especificamente na sua Casa ou Negócio encontra as energias permanententes, ciclicas e anuais que provocam amor, sucesso, perdas, irritabilidade, stress e muito mais...





CONSULTAS:

👉 https://www.fengshuiportugal.com/consultas-de-feng-shui

_________________

TV:

👉 http://www.youtube.com/FengShuiPortugal

_________________

Casas de raiz:

👇

https://fengshuiportugal.com/feng-shui-obras-remodelacoes

__________________

REMODELAÇÕES:

👇

https://fengshuiportugal.com/feng-shui-obras-remodelacoes





📩 info@fengshuiportugal.com

Mais serviços que pode utilizar o seu relatório:

. Decoração de Interiores

. Colocação de Piscinas

. Jardins





Nos dias de hoje é necessário ter cuidado com a palavra 'Feng Shui' porque desde 1980 que foi inventado no Ocidente um mapa

energético igual para todas as casas, e isso não é de todo o genuíno 'Feng Shui'.





Note bem que Feng Shui não tem só a parte visual, mas sendo uma Arte Milenar com referência á identificação de 'Energias' a parte Energética

só o Feng Shui tradicional tem meios para saber onde estão as energias benéficas e nocivas aliadas ao que se vive no dia-a-dia e

como ativar as positivas e rectificar as nocivas com a introdução no local de materias, cores e formas adequadas aos mapas específicos das casas.





Cada Imóvel tem um mapa ESPECIFICO áquela habitação e a recomendação de cores, materiais e formas tem de ser SEMPRE á luz dos mapas energéticos

especificos á casa em questão.

Cláudia Machado de Castro tem colaborado ao longo dos anos com os vários canais de TV, e diversas revistas divulgando assim a diferença entre o

Feng Shui tradicional, o ancestral e a invenção cá no Ocidente do MAPA ÚNICO que não passa disso mesmo, uma invenção moderna que não caracteriza

energias nos espaços, mas que por ser uma invenção SIMPLES é muito usado por 'Decoradores de Interiores'.









Alguns Benefícios do genuino Feng Shui, o tradicional:

> Melhor foco

> Atrai bons relacionamentos

> Aumenta a produtividade no trabalho

> Melhora o sono

> Promove a harmonia conjugal

> Desbloqueia situações

> Evita muitos problemas

> Ajuda no seu bem estar em geral

etc...





Veja mais sobre mim em:

http://www.fengshuiportugal.com





Estou á distância de um telefonema :)

Telf: 91 2365768

E-mail: info@fengshuiportugal.com