A NATMAR2M, Unipessoal Lda foi criada em 2014 com o objetivo de prestar um serviço de qualidade e excelência no ramo do mobiliário, decoração, construção e restauro.

Em Abril de 2016, por imposição do mercado e necessidade face à evolução da empresa, a NATMAR2M inaugurou o seu primeiro SHOWROOM em Rio Tinto – Gondomar.

Na NATMAR2M dispomos de um serviço de atendimento personalizado, propondo e ajustando soluções à medida dos nossos clientes.

É crescente o número de parcerias que têm vindo a ser firmadas quer com fornecedores, quer com parceiros de negócio, o que permite um maior reconhecimento da NATMAR2M no sector em que atua, prevendo que a curto prazo assuma uma posição de vanguarda.