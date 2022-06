O atelier de Arquitetura - ecotectura, pretende responder à necessidade deste sector se desenvolver num sentido mais sustentável. Procura a criação de um ambiente construído saudável, minimizando o seu impacte ambiental negativo, nomeadamente, apostando fortemente na racionalização do consumo de energia.Os edifícios projetados pelo atelier ecotectura, obtêm sempre a classificação de A ou A+ (muito eficientes), pelo Sistema de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior dos edifícios, que entrou em vigor em 2007. (SCE - Dec-Lei 78/2006).Para além de edifícios energeticamente eficientes todas as premissas de sustentabilidade estarão presentes. Todos os intervenientes no processo construtivo, desde o cliente até ao objeto final, caminham no sentido da promoção de sustentabilidade na arquitetura, para que esta seja encarada como uma oportunidade e uma ferramenta na busca de qualidade do projeto.