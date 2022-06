A Aldeco Interior Fabrics é uma marca Têxtil Portuguesa com Distribuição em mais de 60 países e Showrooms exclusivos em Paris, Madrid, Porto, Lisboa e Vilamoura.

Somos editores e especialistas têxteis, disponibilizamos tecidos e revestimentos de parede para diferentes segmentos de mercado: Residencial, Hotelaria, Espaços públicos, Saúde e Bem-Estar, Outdoor e Náutica.

As nossas colecções destacam-se pela originalidade e são inspiradas nos patrimónios e culturas do mundo, são desenvolvidas pelo nosso Departamento de Design em sintonia com as tendências de Moda e obedecendo aos mais elevados padrões de qualidade.

A nossa missão é criar tecidos de excelência e disponibilizar o melhor serviço aos nossos clientes, para garantir a sua total satisfação.

O nosso objectivo para crescermos com Sucesso é sermos globais sem esquecermos a nossa identidade e profissionalismo.