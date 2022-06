O sucesso das colecções BYFLY, onde a decoração é cultura, criatividade original e tradição, reside na nossa capacidade de detectar e adaptar as mesmas às rápidas mudanças de tendências e a concepção constante de novas peças para satisfazer os desejos dos clientes. O barro toma o centro do palco e é trazido de volta à vida em novas formas e combinações, fruto de pesquisa e experiência, estética e experimentação, uma mistura de passado e futuro numa nova marca. Com colecções que trazem contos táteis para a vida em cerâmica e cobre, as formas da BYFLY inspiram universos simbólicos que são subtis, carregados com sedução, onde o barro se torna cuidadosamente trabalhado ou é sinuosamente tecido em torno de linhas inovadoras.