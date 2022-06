A 560 architects está centrada nas áreas de Projeto de Arquitetura e Urbanismo através de encomendas privadas, concursos públicos e de ideias, tanto nacionais como internacionais, dos quais têm resultado prémios, distinções, exposições e publicações.

O grupo tem também as marcas 560 art brand, que se dedica à criação e produção de peças de mobiliário e design de produto, e a 560 brand design, com a criação de conceitos, estratégias de comunicação e produção de conteúdos, com actuação em áreas como Branding, Design Editorial e Web and New Media.