PT A ARCUCINE - Cozinhas e Equipamentos. Lda. nasce da alteração societária da AC Cozinhas. No mercado desde 1996, esta empresa construiu uma larga reputação atuando não apenas em Coimbra. Através da oferta de uma vasta gama de produtos e apoiada por um quadro profissional nas diversas secções (atendimento comercial, gabinete técnico e equipa de instalação), a nossa empresa procura responder às solicitações do mercado com elevada eficácia e profissionalismo. A ARCUCINE trabalha com mais de duas dezenas de parceiros para proporcionar aos seus clientes uma ampla oferta de produtos de qualidade e confiança. A empresa pauta-se pela escolha de marcas que se destacam nas mais recentes tendências no sector, ao seguirem as linhas mais modernas e práticas.

FR ARCUCINE - Cozinhas e Equipamentos, Lda. est une entreprise établie à Coimbra, Portugal, et dédié aux meubles de cuisine depuis plus de vingt ans. Soutenu par un cadre professionnel , cette entreprise recherche répondre à la demande du marché avec haute efficacité et de professionnalisme. Spécialisé dans les cuisines modernes, on travaille avec l'objectif de fournir à notre clients une large offre de produits de qualité et performance. Nous offrons un large choix en Mélaminés, Stratifie (Mélamine Haute Pression), Mélamines Laquées, Laques e Plaqués Bois. Nous cherchons des partenaires pour la distribution de nous produits et nous pouvons aussi faire le service de pose/installation de nos cuisines.

EN After 20 years on the market, Arcucine - Cozinhas e Equipamentos, Lda. is one of the most experienced companies selling kitchens and appliances in Coimbra district, Portugal. Arcucine - Cozinhas e Equipamentos, Lda. works with all the most important national and international brands. The objective is offer the most appropriated products and material, so that you can have your dream kitchen with the quality you and your family deserve. Our company is guided by the most recent trends, with modernity and contemporaneity on our sight.