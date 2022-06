Ana Ribeiro é natural de Santa Maria da Feira. Em 2005 licenciou-se pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, tendo no ano anterior obtido uma bolsa de estudo como aluna de mobilidade na Suécia, na Lunds Tekniska Högskola, ao abrigo do Programa Erasmus. Realizou estágio interno no atelier "Arquitectura & Design" e a Prova Final de licenciatura centrou-se no tema da Reabilitação Urbana.

De 2006 a 2009 colaborou com João Pedro Serôdio e Isabel Furtado, com quem efectuou o estágio para a Ordem dos Arquitectos. Colaborou também com Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro.

Em 2010 participou na Trienal de Arquitectura de Lisboa, tendo integrado a lista de finalistas e exposição de trabalhos no Museu da Electricidade.

Posteriormente colaborou com Noé Diniz na execução do Parque da Cidade de Vila Nova de Famalicão e respectivas infra estruturas de apoio, numa área total de 27 hectares de intervenção.

Possui atelier próprio em Santa Maria da Feira desde 2012.