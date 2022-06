Inspirados pelo nosso pai e na sua experiência na industria têxtil, decidimos criar uma marca de artigos para a casa que privilegiasse a qualidade dos materiais e a simplicidade, aliando-as à tradição.

Começámos pela baby collection porque como se de uma família se tratasse, é neles que está o inicio. Na primeira colecção recriámos as mantas de franjas, feitas com lã e desenhos clássicos bem como alguns complementos para bebé. Mas as famílias nunca param de crescer, e continuámos com as mantas para interiores

P.S – É tudo fabricado em Portugal, de outra maneira nem faria sentido.