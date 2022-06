CONCEPSYS é um gabinete de projetos sedeado em Lisboa, Portugal.

Fundada em 2002, tem desenvolvido com sucesso, projetos em diversas áreas de atividade, com diferentes graus de dimensão e complexidade, dentro e fora de Portugal. Com o desenvolvimento de projetos de arquitetura como actividade central e instrumento de coordenação, os serviços prestados são variados e abrangentes, procurando apoiar os clientes em diferentes vertentes e fases dos seus projetos de investimento.

Cada projeto, equipa e metodologia são definidas em função e à medida das necessidades, características e objetivos dos clientes.

Recorrendo à mais moderna tecnologia BIM, oferece uma resposta técnica adequada às melhores práticas de projeto e construção em qualquer parte do mundo.