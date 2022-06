Sobre nós

Criada em 2003, a Space Invaders _ Contemporary Interior Design é uma loja/atelier de interiores multidisciplinar no Algarve, com profissionais experientes, e acima de tudo, apaixonados por Qualidade a todos os níveis. Com a activa participação de marcas líderes do universo do Design, apresentamos no nosso showroom uma selecção de peças emblemáticas criadas por designers e arquitectos premiados, desde os clássicos do Modernismo dos anos 40 e 50 de Charles e Ray Eames até à genialidade contemporânea dos irmãos Bouroullec ou da criatividade sofisticada de Patrícia Urquiola. Para além dos produtos expostos, nos nossos catálogos encontrará tudo aquilo que necessita para realizar o seu espaço de sonho, incluindo mobiliário e acessórios de casa de banho, cozinha, roupeiros e ainda produtos especiais para jardins e terraços, entre tantos outros artigos fantásticos.

Muito mais do que simples decoração

Desde a escolha de uma única peça, ao desenvolvimento da decoração para uma divisão ou um projecto completo de design e arquitectura de interiores para toda a sua casa, empresa ou espaço comercial, no Algarve ou onde quer que se encontre. Sempre com o nosso atento acompanhamento de obra, e colaborando com todos os técnicos envolvidos na mesma. De acordo com o seu gosto e orçamento, pois na Space Invaders, os clientes fazem parte da nossa equipa.

A vantagem extra para o sucesso do seu negócio

Em 17 anos de experiência, antes mesmo de formarmos a Space Invaders, temos desenvolvido projectos especificamente estudados com o objectivo de vender não apenas um “produto” mas também uma experiência estimulante aos clientes dos nossos clientes. Desde ourivesarias a restaurantes, de cabeleireiros a oficinas automóveis, passando por lojas de pronto-a-vestir, sapatarias, farmácias, escritórios, clínicas médicas e hotéis, o nosso Departamento de Projectos tem contribuído para o sucesso dos nossos clientes, criando espaços empresariais que se destacam pela criatividade, originalidade e eficiência.

Um bom espaço comercial é sempre uma articulação inteligente entre arquitectura, interiores, design gráfico e o “produto”. Os nossos projectos comerciais oferecem essa inegável vantagem, conferindo uma sólida imagem de confiança, estabilidade e sucesso às empresas que nos contratam.

Caso esteja a pensar remodelar ou mesmo abrir um novo espaço para o seu negócio, não deixe de nos consultar!