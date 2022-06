Somos uma empresa franco-portuguesa, que se dedica á construção civil e prestações de serviços

na mesma área, na zona do Algarve, com uma vasta experiencia de construção e remodelação.

Conseguimos assegurar aos nossos clientes serviços que abrangem todas as áreas de especialidade como:

· Construção, remodelações,

· Elaboração de spas, ginásios e cinemas,

· Tetos falsos, pladur

· Pinturas de interiores e exteriores,

· Isolamento exterior, isolamento em tela,

· Canalização,

· Eletricidade,

· Limpezas industriais, limpeza de condomínios, limpezas domésticas,

· Manutenção de jardins e piscinas,

O que nos permite a redução de custos em todas estas áreas.

Temos técnicos e mão-de-obra especializada e comprometida com os nossos serviços. A nossa empresa está preparada para atender todos os clientes, oferecendo sempre uma solução inteligente e económica para quem precisa construir ou reformar.

Podemos contribuir de forma positiva para a sua obra, com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da nossa empresa. Buscamos estabelecer uma relação transparente com os nossos clientes, oferecendo suporte através do atendimento diferenciado.

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos o seu contacto.

Atenciosamente

Marc Esteves

Nous sommes une société franco-portugaise dédiée à la construction et des services dans la

même zone, dans l'Algarve, avec une grande expérience dans la construction et la rénovation.

Nous avons pu assurer à nos clients des services qui couvrent tous les domaines de spécialité tels que la construction et le développement des spas, des gymnases et des salles de cinéma, de l'intérieur et les peintures extérieures, l'application de papier peint, la réparation et l'assemblage des armoires, des appareils et des stores, la plomberie, les pannes électrique, nettoyage industriel, condominiums nettoyage, le nettoyage domestique et l'entretien des jardins et piscines, ce qui nous permet de réduire les coûts dans tous ces domaines.

Nous avons des techniciens et travailleurs qualifiés et engagés à nos services. Notre société est prête à répondre à tous les clients, offrant toujours une solution intelligente et économique pour ceux qui ont besoin de construire ou de rénover.

Nous pouvons apporter une contribution positive à leur travail, avec des services effectués en conformité avec les normes de qualité que nous apprécions dans notre entreprise. Nous nous efforçons d'établir une relation transparente avec nos clients en fournissant un soutien grâce à un service différencié

Nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions et nous réjouissons de votre contact.

Gracieusement

Marc Esteves