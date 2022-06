Leonor Romba & Mariana Romba. Leonor Moreira Romba Arquitecturas (LMR Arquitecturas), Lisboa, Portugal.

Atelier de Arquitectura e Design de Interiores, focado em criar e desenvolver projectos modernos e sofisticados.

Com trabalhos privados e comerciais, incluindo Casas, Apartamentos, Espaços Públicos, Escritórios, Restaurantes, Lojas, Cabeleireiros, SPAs e Clinicas Médicas Dentárias.

O Atelier tem uma colecção própria de mobiliário, iluminação, obras artísticas e almofadas. A qualidade e a funcionalidade estão sempre latentes nos elementos que inserem, nos espaços que criam.

Nos trabalhos mais recentes destacam-se, a sede de uma grande Construtora em Luanda (Angola), a sede de uma Imobiliária Premmium no Estoril (Portugal), uma Clinica Médica Dentária em Lisboa (Portugal), o projeto integral de um edifício de habitação no centro de Lisboa (Portugal), assim como diversas residências privadas em Lisboa, Algarve e Benavente (Portugal).

Filosofia do Atelier: "Pequenas coisas fazem a Felicidade"/ "Little Things make the Happiness".