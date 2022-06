Teresa Pinto Ribeiro é licenciada em Arquitectura, pela Escola Superior Artística do Porto (2006).

No ano lectivo 2003.2004 frequentou as disciplinas Laboratorio di Progettazione dell'Architettura IV e Laboratorio di Restauro na Facoltà di Architettura dell' Università degli Studi di Firenze, em Itália, como estudante free-mover.

Em Novembro de 2007 iniciou a sua colaboração no atelier de Carlos Ferrater - "OAB – Office of Architecture in Barcelona" -, em Barcelona, como bolseira do Programa Europeu Leonardo da Vinci. Foi convidada a prolongar a sua colaboração até ao Verão de 2008.

Concluiu o Curso de Estudos Avançados em Reabilitação de Património Arquitectónico (CEAPA), pela FAUP - Faculdade de Arquitectura do Porto (2012). Desde 2012 que frequenta o Programa de Doutoramento em Arquitectura, na FAUP, investigando o tema "Goa: As Igrejas Paroquiais e a construção do território das Velhas Conquistas”.

Desde 2007 desenvolve a sua actividade como arquitecta independente tendo desde então realizado e colaborado em diversos projectos, nomeadamente de novo edificado, reabilitação e restauro de edifícios antigos, remodelação de interiores e decoração.