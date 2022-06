Nature Call é o universo visual e artístico recriado por Beatriz Khouri na sua série de trabalhos feitos a partir de colagens de imagens sobre peças em madeira como biombos, mesas e quadros.

O trabalho da artista resulta de uma conjugação de imagens com motivos de flora e fauna, em que o principal cuidado é a reflexão e a sensação que as imagens emitem e transmitem, e a harmonização das cores e formas, criando assim um mundo quase surrealista e divertido.

São peças originais e únicas, através das quais conta histórias e explora universos que convidam a uma viagem por imaginários visuais e oníricos tão variados quanto os temas que estão na origem da inspiração de cada obra.

Nature Call is the visual and artistic universe created by Beatriz Khouri. Her breadth of work reveals compositions created from collages that span all surfaces: from wooden doors to Japanese screens.

The artist's work main motif are images of flora and fauna composed in a rhythmic dance between colors, shapes and scale. Every composition is carefully thought out and crafted as a unique piece, through which Beatriz tells stories that explore imaginary universes with dreamlike qualities.

The overall layout immerses the viewer in a world of amusement, marked with strong surrealist notes that prompt an immediate smile in the mind.