Com cerca de 25 anos de existência, a Marca Nini Andrade Silva ganhou uma notoriedade internacional que é fruto dos projetos desenvolvidos, posicionamento e estratégia de comunicação, valores estes que determinam que o nome Nini Andrade Silva seja uma Brand Equity com uma mensagem e reconhecimento globais.

A marca Nini Andrade Silva tem hoje reconhecimento internacional, tendo ganho diversas competições a nível mundial com os seus mais distintos projetos (desde o mercado da hotelaria até ao design de mobiliário exclusivo) e que a colocam interpares com os melhores profissionais do mundo. Baseado na qualidade técnica, rigor profissional e num trabalho absolutamente diferenciador, o reconhecimento internacional da Marca tem criado uma procura significativa dos nossos produtos e serviços, conjugando, neste sentido, oportunidades e condições que determinam o sucesso do nosso negócio.