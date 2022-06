A SIMPLEFORMSDESIGN surge no início de 2004, pela mão de dois designers portugueses: Alzira Peixoto e Carlos Mendonça. Sedeada no Porto, esta empresa desenvolve e comercializa produtos de design, recorrendo sempre a empresas nacionais para a sua própria produção.Design, inovação, funcionalidade e qualidade são vectores de orientação para o desenvolvimento de cada colecção e de cada novo produto. Esta empresa tem conseguido aliar o passado e o futuro, o método artesanal e a mais avançada tecnologia, a tradição e o design inovador, dando origem a criações únicas capazes de marcar a diferença em cada ambiente em que se integrem.Criada em 2000, a colecção BATH transita de um anterior projecto desta equipa de designers para a SIMPLEFORMSDESIGN. BATH é uma original e inovadora linha de objectos de design para a área de banho: acessórios em aço inox, saboneteiras e caixas em madeira e aço inox e escovas naturais.A colecção CORK, surge em 2004, dentro da filosofia de incorporar materiais tradicionalmente produzidos em Portugal em produtos com design inovador e arrojado. Esta colecção é composta por objectos em cortiça para a área do banho: lavatórios, saboneteiras, taças e tapetes.Optou-se por dois tipos de cortiça: um aglomerado de cortiça pura e uma mistura de cortiça com borracha ambos com um acabamento que lhes confere toda a protecção e resistência necessárias para uma normal utilização.É nesta sequência, e no seguimento do seu objectivo de percorrer as diversas áreas da casa, que a SIMPLEFORMSDESIGN apresenta uma nova colecção, a PORCELAIN, desta vez mais dirigida para a mesa. Inspirou-nos especialmente a combinação de materiais tão opostos como a porcelana e a cortiça e o acto de estar à mesa, o prazer da degustação. Ao contrário do que é usual, damos mais importância às pequenas peças que se articulam entre si de acordo com a vontade de quem as usa e menos ênfase ao tradicional “serviço de porcelana”.A colecção HOME é uma linha de mobiliário, desenvolvida em vários modelos e tamanhos que combinam entre si, atingindo uma versatilidade que lhe permite ocupar as diversas áreas da casa.A SIMPLEFORMSDESIGN tem ainda vindo a criar toda uma estrutura que actualmente nos permite responder de forma eficaz e profissional a qualquer projecto específico na área do contracting.