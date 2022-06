No Estúdio AMATAM somos apaixonados por desafios, mas acima de tudo o que nos motiva é a ambição em superá-los. Aceitamos cada projecto como uma prova de fogo, uma oportunidade de potenciar as intenções iniciais dos nossos clientes, num produto final que traduza originalidade, eficiência, carisma e contribua com um acréscimo de valor. Motiva-nos poder dar conteúdo, forma e alma aos desafios que nos colocam, traduzindo-os em projectos, em maquetes, em obra construída. Os nossos projectos são únicos e específicos, procurando tirar proveito de todas as ferramentas ao nosso alcance, sejam tecnológicas como empíricas, por isso na génese são mais que projectos, são soluções integradas e transversais, que respondem a parâmetros funcionais, técnicos, estéticos mas acima de tudo sensoriais, pois os espaços devem ser sentidos, e nós adoramos contribuir para que as pessoas se sintam bem nos espaços que idealizamos.

Somos um pequeno estúdio de profissionais dedicados, entusiastas e criativos. Há quem nos chame Arquitectos, mas procuramos ser mais que isso. Actuamos nas mais diversas áreas, desde o Design, a Arquitectura e o Urbanismo, tanto para estratégias formais como informais, contando já com projectos desenvolvidos para diversos países. Actuamos em todas as escalas, sempre apoiados em equipas multidisciplinares que nos garantem a concretização plena dos objectivos a que nos propomos. E é isso que procuramos em tudo o que fazemos, superar continuamente os resultados esperados.

O apelo constante pela criação de uma identidade própria, contextualizada e sustentável para cada desafio que nos colocam, leva-nos a procurar sempre ir mais além, e o resultado desse esforço encontra-se traduzido primeiramente na satisfação dos nossos clientes, mas também no reconhecimento dos nossos pares, resultante da premiação nos World Architecture Community Awards 2015 e nos German Design Awards em 2018.

No Estúdio AMATAM somos apaixonados por desafios, é verdade, mas o que realmente importa são as pessoas que os propõem e nos ajudam a concretizá-los.