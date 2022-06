O PONTO FRIO é uma empresa que se dedica à venda de Electrodomésticos, Electrónica de consumo e mobiliário na nossa loja fisica e online.

Temos uma vasta experiência e acompanhamos todas as novidades do mercado, efectuamos para várias entidades o fornecimento de soluções de mobiliário e electrodomésticos para equipar um imóvel na integra e pronto a habitar em 3h, ex de um apartamento de tipologia T3, no distrito de Lisboa.