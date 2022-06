O Grupo ATTITUDE conta com 25 anos na área da Construção e da Manutenção de Imóveis. Com larga experiência nos serviços de construção, reabilitação, recuperação, reparação e instalação de espaços comerciais, restauração e habitação, as diversas áreas de intervenção da ATTITUDE permitem um acompanhamento integrado, desde a fase de concepção até à execução de obra e posterior manutenção das infraestruturas.

A equipa técnica própria é composta por um corpo de Engenheiros Civis, Electrotécnicos, de Instalações Especiais e por Técnicos Civis (diversas competências), Electricidade, AVAC.

Alguns dos clientes que nos confiam as suas infra-estruturas são: Nestlé, Grupo Bodheim (Guess, Furla, Timberland), Grupo Tempus (Boutique dos Relógios, Time To Be, Swatch), Grupo Provalliance (Jean Louis David, Franck Provost), Fidelidade (Assistance, Property), Gas Natural Fenosa, Casa, Lacoste, Gaes, Mango, Hermés, Louis Vuitton, Montblanc, La Perla, Triumph.

Se tem uma ideia ou um projecto consulte a ATTITUDE. Daremos luz aos seus projectos.