A NOSSA HISTÓRIA

Fundada em Julho de 2016, surge da evolução da anterior denominação, Insight-Arquitectura que conta com 10 anos de know-how. Com uma imagem renovada mas também uma serie de novos serviços prestados apostamos na diferença sempre apoiados nas mais recentes tecnologias. Criamos soluções, respeitando sempre as intenções do cliente e as memórias do lugar.

Filosofia da Empresa

O sucesso de uma empresa não reside apenas na qualidade dos serviços prestados, mas sim na sua constante aprendizagem e evolução. Acreditamos no trabalho em equipa, e temos parceiros a altura para dar resposta aos mais variados problemas. Acreditamos no esforço conjunto e tentamos desde inicio envolver o cliente nesse espírito, fazendo parte do desenvolvimento do projecto desde a sua fase mais embrionária até a conclusão da obra. O rigor tem de estar presente em cada fase da cadeia de desenvolvimento do projecto, a materialização do mesmo depende desse rigor, trabalhamos com ferramentas que nos permitem desenvolver os processos e directrizes aprovadas em conjunto com os nossos clientes. Para nós a qualidade não está apenas dependente do custo, mas sim, presente em todo processo.

Evolução da Concepção

Todos os projectos surgem de uma vontade, de fazer, de construir. Quando o cliente nos permite liberdade de concepção a nossa abordagem é mais artística, fugindo da vulgar arquitectura mainstream, da cultura de consumo. Tentamos sempre enfatizar o carácter individual de cada espaço que desenhamos através de premissas que orientadoras com as quais o cliente se identifica. Alguns projectos inserem-se em espaços onde existem condicionantes que influenciam directamente nas pretensões do requerente, a abordagem neste caso é ligeiramente diferente, primeiramente fazemos um estudo exaustivo de todas as condicionantes e quais a soluções exequíveis, depois em conjunto com o cliente desenvolvemos soluções inovadoras e eficientes adaptadas à necessidade especifica de cada local. Apostamos claramente na valorização do projecto desde o inicio pois acreditamos que essa é também a satisfação do nosso cliente.