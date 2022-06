A EVA | evolutionary architecture é um atelier multidisciplinar com a actividade centrada na arquitectura, modelação 3D e design. A EVA procura a diferença, pretende reinventar e questionar os cânones tradicionais. Mais do que a definição de uma estética, ambiciona uma metodologia dinâmica em que cada projecto é entendido de forma singular e diferenciada. Entende o processo de criação como capaz de evoluir no espaço e no tempo, aproximando o futuro.