A DAM é uma marca de mobiliário e acessórios de grande qualidade, que conjugam Design, Artesanato e Indústria e se dirigem a distribuidores, retalhistas e profissionais que desenvolvem projetos de interiores nos setores da Habitação e Hotelaria.

Entre a tradição e a modernidade, cada peça combina materiais e técnicas tradicionais com desenho criativo, resultando de sinergias entre designers, artesãos e indústria. A marca apela às emoções, à simplicidade e à qualidade de vida, em harmonia com a natureza e a sociedade. A cultura portuguesa e as coisas banais do quotidiano são a inspiração para o desenvolvimento de peças que se adaptam às crianças, aos jovens e adultos. Assim, a DAM renova um património coletivo que continua genuíno e promove a identidade portuguesa pelo mundo, fazendo a ponte entre Economia e Cultura.