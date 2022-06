A CRITÉRIO oferece serviços de concepção, construção, remodelação e decoração de espaços. De entre os serviços prestados salientam-se

projectos de arquitectura e engenharia; Construção de edifícios e moradias; Fiscalização e acompanhamento de obra; Projectos de execução de acabamentos finais de interiores; Remodelação de espaços interiores; Decoração de habitações; Decoração de andares modelo; Decoração de hotéis; Decoração de empresas, escritórios e espaços comerciais; Desenho e execução de mobiliário; Vitrinismo e criação de cenários para produções fotográficas ou televisivas; Apoio à decisão e aconselhamento na decoração de espaços; Serviços de personal shopper. Contamos com mais de 100 projectos realizados em território nacional. Projectos integrais de “chave na mão”, pensados à medida de cada cliente, geridos e acompanhados permanentemente por profisionais qualificados, com horário flexível de atendimento e resposta a solicitações de projectos, independentemente do seu nível.