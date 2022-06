Contamos com profissionais de arquitectura que podem elaborar o seu projecto de construção, abrangendo todas as especialidades, e fornecendo o acompanhamento de obra necessário. Podemos também elaborar o projecto em formato 3D, para uma melhor visualização do resultado final.

Oferecemos um vasto leque de serviços na área da decoração de interiores. Desde a consulta de decoração ou uma simples remodelação de cortinas, até serviços mais completos como o projecto integral de decoração “chave na mão”, onde o nosso trabalho passa desde o projecto de decoração (2D e 3D), à execução de obras de remodelação pela nossa equipa de profissionais e colocação dos objectos decorativos.