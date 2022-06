Fiu – jardins suspensos® surge em ideia no ano de 2012, materializando-se em Janeiro de 2013. Este projecto trata-se da reconversão de uma técnica Japonesa, denominada kokedama, onde se trabalham as plantas envolvendo o seu torrão/ raízes em musgo. Elevando as plantas a um patamar superior, são penduradas por fio, possibilitando uma decoração com plantas diferente e interessante. Este projeto é inspirado pela beleza e pureza da técnica Kokedama, associada a novas tendências de decoração de interior com plantas, onde cada vez mais se tenta transpor o jardim selvagem exterior para o interior da habitação. Estas estruturas vivas são de baixa manutenção, uma vez que as plantas “envolvidas” por esta técnica necessitam de regas menos regulares do que as plantas em vasos vulgares. A construção das plantas é inteiramente manual, um trabalho de moldagem da terra que envolve as raízes.